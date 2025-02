Davidemaggio.it - Sanremo 2025: costi e ricavi

Leggi su Davidemaggio.it

Il Festival disegna già un primato e a gongolare è la Rai: la raccolta pubblicitaria ha infatti toccato la cifra monstre di 67 milioni di euro, battendo il record dello scorso anno (60,2 milioni). Primo obiettivo raggiunto, dunque, per la TV di Stato, che si era prefissata di crescere ulteriormente rispetto al 2024.Il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, parla di “processo di progressiva ottimizzazione” nella realizzazione della kermesse da parte della Rai, non nascondendo sforzi ma soprattutto resa:Il Festival è diventato anche dal punto di vista economico un evento virtuoso . Si autofinanzia totalmente con ipubblicitari, generando inoltre margini più che positivi per l’azienda.Ovvero: costa tanto ma rende molto di più, non pesando sui contribuenti e quindi non andando ad intaccare il canone.