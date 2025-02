Lettera43.it - Sanremo 2025, cos’ha detto Carlo Conti nella conferenza stampa dell’11 febbraio

Leggi su Lettera43.it

È in corsoSalaAriston roof lache precede la prima serata del Festival di. Dopo i saluti del sindaco della cittadina ligure e dei dirigenti Rai, ha preso la parola il conduttore e direttore artistico: «Il clima è dei migliori, l’accoglienza sanremese è sempre straordinaria». Ha poi anticipato la scaletta della serata con l’ordine di uscita dei cantanti, che riportiamo di seguito.La scaletta della prima serata diGaia – Chiamo io chiami tuFrancesco Gabbani – Viva la vitaRkomi – Il ritmo delle coseNoemi – Se t’innamori muoriIrama – LentamenteComaCose – CuoriciniSimone Cristicchi – Quando sarai piccolaMarcella Bella – Pelle diamanteAchille Lauro – Incoscienti giovaniGiorgia – La cura per meWillie Peyote – Grazie ma no grazieRose Villain – FuorileggeOlly – Balorda nostalgiaElodie – Dimenticarsi alle 7Shablo feat.