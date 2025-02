Davidemaggio.it - Sanremo 2025: come seguirlo alla radio

Il Festival dipassa anche d. La 75esima edizione della kermesse canora – che vede il ritorno di Carlo Conti in qualità di conduttore e direttore artistico – condizionerà anche il palinsesto delle. Nel corso delle tante ore di diretta giornaliera verrà commentato tutto quello che succederà, da martedì 11 sabato 15 febbraio, sul palco del Teatro Ariston. Vediamo cosa verrà trasmesso dalle principali, a partire da quella ufficiale della kermesse Rai2.Rai2 Nella settimana diil palinsesto di Rai2, laufficiale del Festival, sarà dedicato, com’è ormai tradizione, giorno e notte75ª edizione della kermesse, in una continua staffetta di programmi e voci. Si parte alle 10.30 con2 Social Club: all’OVS Studio, allestito a ridosso del green carpet di, arriveranno i cantanti in gara in collegamento con Luca Barbarossa dsala B di Via Asiago a Roma, dove non mancheranno gli interventi di Ema Stokholma, Saverio Raimondo, Giulia Vecchio e Carlo Amleto inviati speciali a