Sanremo 2025 Coma_Cose – Cuoricini

Non c’è due senza tre: i ComaCose cantano per la terza volta dal palco del Festival deldopo aver conquistato già la critica e il pubblico. Sebbene il successo non sia rispecchiato dai risultati – nel 2021 Fiamme negli occhi si classifica ventesima, nel 2023 L’addio undicesima – il duo da sempre raccoglie molte lodi e successo di pubblico per i suoi brani. Due anni fa proprio L’addio vince il Premio per il miglior testo e il Premio per il valore musical-letterario. L’intesa tra Fausto “Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano, coppia anche nella vita, nasce in un negozio di Milano dove entrambi lavoravano come commessi. Lui già attivo nel mondo della musica con tre album ma in momentanea pausa, lei – ex deejay – lo coinvolge in un nuovo progetto. Nel 2019 arriva il primo album, Hype Aura, e la partecipazione al «Concertone» del Primo Maggio.