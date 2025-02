Quotidiano.net - Sanremo 2025, Brunori Sas canta ‘L’albero delle noci’: cosa significa il brano

Nella truppa dei debuttanti al Festival dicompare anche il nome diSas, uno dei “piùutori” fra iutori. Il 47enne calabrese è sicuramente l’esordiente con il maggior numero di dischi all’attivo: ben 10 sino a qui. Italian singerSas attends a pre-event for the 75thItalian Song Festival in, Italy, 10 February. The festival will be held from 11 to 15 February. EPA-EFE/FABIO FRUSTACI “Il titolo della canzone che porto al Festival di. E’ unche parla di come una nascita possa essere una rinascita, una gioia, una rivoluzione, ma anche un momento di grande crisi – racconta lo stessoSas -. Quindi racconto luci, ma anche ombre e, se vogliamo, inquietudini di una condizione che può crearti anche un certo senso di inadeguatezza.