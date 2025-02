Quotidiano.net - Sanremo 2025, Bresh esordisce con 'La tana del granchio': di cosa parla il pezzo

Una canzone ricca di mistero per la prima volta a: il cantante e rapper ligureporterà sul palco dell’Ariston per il suo esordio come concorrente il brano ‘Ladel’. Durante la puntata di ‘Saràsi è augurato che Saremo sia “una bella tappa” e ha voluto ricordare,ndo con Carlo Conti, che i suoi fan hanno giocato un ruolo importantissimo nel suo arivo sul palco dial via: tu lo guarderai? Partecipa al nostro sondaggio! Perché partecipare al Festival? “Ho scelto di partecipare aper concretizzare sempre di più il percorso e dare importanza a quello che succederà nel dopo”, ha detto il cantante ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni. Festivalnella foto75mo Festival della Canzone Italiana, Green Carpet dei cantanti in gara Teatro Ariston -(IM) 10-02-foto Roberto Garavaglia/agenzia Aldo Liverani sas Di‘Ladel’ Il brano scritto daper il suo esordio sanremesedella complessità delle emozioni e della difficoltà ad esprimerle.