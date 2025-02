Lapresse.it - Sanremo 2025, app Fantasanremo in down a inizio Festival

Non solo problemi di audio all’di. Anche Fantaè andato inin apertura di serata. Il gioco che assegna punti in base al comportamento dei cantanti partecipanti alla gara dei Big non è al momento accessibile tramite l’app. Il disservizio è ovviamente stato notato sui social, dove molti utenti spettatori disi stanno interrogando sul problema proprio mentre i primi artisti sul palco dell’Ariston stanno regalando i primi punti ai partecipanti. Su X, il profilo ufficiale di Fantaha aperto la serata citando Bruno Pizzul (“Partiti. Soffriamo”), elencando poi i potenziali punti acquisiti dai concorrenti sulla base delle performance. Partiti. Soffriamo. Cit.##fantapic.twitter.com/ZGhf4UgLbI— Fanta(@Fanta) February 11,