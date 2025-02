361magazine.com - Sanremo 2025, Andrea Zelletta rivela i suoi BIG preferiti. Esclusiva (VIDEO)

Leggi su 361magazine.com

, ecco dove si esibisce: il noto deejaytre artistiin gara al Festivaldalle 18:30 sarà ospite a Doom District per uno speciale deejayset. Il Festival dicondotto da Carlo Conti prenderà il via da questa sera. La città ligure sta accogliendo tantissimi deejay, influencer eLeggi anche Corona non si ferma: cosa c’entra Belen con Fedez? Le dichiarazioni del deejayha rilasciato un’intervista a 361Magazine ed inha esordito: “Ci vediamo questa sera alle 18:30 al Doom District per il mio deejay set con la mia agenzia”. Alla domanda sui BIG in gara,hato chi sono i: “I miei, Giorgia, Fedez ed Olly”.L'articoloBIG