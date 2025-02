Sanremo 2025, all’Ariston spunta Maria Rosaria Boccia tra il pubblico – I video

Leggi su Open.online

Detto, fatto.è al Festival di. Lo aveva annunciato lei stessa nei giorni scorsi in un’intervista esclusiva a Politigram su Youtube, ma non si sapeva in che modalità. Mistero svelato:è semplicemente nel. A dimostrarlo è unpubblicato sul suo profilo Instagram dove riprende il palco dell’Ariston con l’orchestra in preparazione e tutto lo staff del Festival a pochi minuti dall’inizio. «Buona visione», scrive. Dalle diverse storie pubblicate su Instagram, pare abbia un posto nella platea in alto. Infine, un piccolo sondaggio per i suoi utenti «Seguirete?». Visualizza questo post su Instagram Lo specialeIl regolamento del Festival di, chi sono gli ospiti del Festival?, chi sono conduttori e conduttrici del Festival?, le cover e i duetti della quarta serata del Festival, chi sono co-conduttori e co-conduttrici del Festival?I testi delle canzoniACHILLE LAURO – Incoscienti giovani BRESH – La tana del granchio BRUNORI SAS – L’albero delle noci CLARA – Febbre COMACOSE – Cuoricini ELODIE – Dimenticarsi alle sette FEDEZ – Battito FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso FRANCESCO GABBANI – Viva la vita GAIA – Chiamo io, chiami tu GIORGIA – La cura per me IRAMA – Lentamente JOAN THIELE – Eco LUCIO CORSI – Volevo essere un duro MARCELLA BELLA – Pelle diamante MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore MODÀ – Non ti dimentico NOEMI – Se t’innamori muori OLLY – Balorda nostalgia RKOMI – Il ritmo delle cose ROCCO HUNT – Mille vote ancora ROSE VILLAIN – Fuorilegge SARAH TOSCANO – Amarcord SERENA BRANCALE – Anema e core SHABLO feat.