Sanremo 2025, all'Ariston il messaggio di Papa Francesco: «La musica è strumento di pace»

Una grande sorpresa al Teatro Ariston durante la prima serata di. Carlo Conti ha portato sul palco l’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad, che hanno cantato Imagine di John Lennon. L’obiettivo è stato quello di lanciare undie per farlo il conduttore ha annunciato una sorpresa., infatti, ha registrato unche è stato trasmesso. È stato il Pontefice ad aprire l’esibizione delle cantanti: «Laè bellezza, èdi, è una lingua che tutti i popoli in diversi modi parlano e raggiunge il cuore di tutti. Lapuò aiutare la convivenza». E ancora: «Pensando al tuo invito penso direttamente a tanti bambini che non possono cantare, che soffrono per le tante ingiustizie nel mondo, per le tante guerre e le situazioni di conflitto.