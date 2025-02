.com - Sanremo 2025, Alex Wyse: «Il mio brano tra libertà e nostalgia»

Ecco cosa ha raccontatoche salirà domani sul palco del Teatro Ariston di, nella categoria Nuove Proposte, con ilRockstarè stato selezionato tra i quattro artisti in gara tra le Nuove Proposte del Festival di, dove presenta al pubblico ilRockstar con Artist First. Ilè disponibile sulle piattaforme digitali, esplora lacome un ideale fragile e sfuggente, che si intreccia alla ricerca di identità e al bisogno di liberarsi dai vincoli emotivi.Nella conferenza stampa, alla vigilia della sua prima esibizione, descrive con queste parole la canzone: «La definisco come un invito a essere noi stessi, a inseguire quello che siamo davvero, non è scontato esserlo, è dare valore alle cose importanti. Questo Festival lo dedico a mia nonna che mi ha lasciato di recente.