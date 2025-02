Sanremo 2025 Alessandro Cattelan | Paura delle polemiche? L’importante è non finire in tribunale dopo ogni puntata – L’intervista

Leggi su Open.online

«Si, la situazione ancora purtroppo è così». Niente da fare, 44 anni, 24 di carriera, maè ancora considerato «un giovane» per la Rai. Chissà se è stata anche questa percezione che gli ha impedito finora (e va sottolineato) di essere messo al timone del Festival di. Un primo passo comunque è fatto:, che con la seconda serata televisiva ha una certa dimestichezza, quest’anno è il padrone di casa delfestival. Ospite fissa Selvaggia Lucarelli che, si vocifera, potrebbe tenere lontano Fedez dal programma notturno per tutta la durata del festival. Anche se lo stessoha ammesso di non avere una scaletta precisa, che tutto dipende da ciò che accadrà sul palco e che le porte sono aperte a tutti. Ci sarà anche la mitica giornalista di moda Anna Dello Russo, che commenterà il look dei cantanti in gara.