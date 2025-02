Mondouomo.it - Sanremo 2025 al Via! La Scaletta Completa della Prima Serata, gli Ospiti e le previsioni dei Bookmaker.

Leggi su Mondouomo.it

Il Festival diprende il via oggi, martedì 11 febbraio, con unaricca di emozioni e musica. Sul palco dell’Ariston, Carlo Conti, affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, darà il benvenuto ai 29 artisti in gara, pronti a presentare le loro canzoni al pubblico.dei Cantanti in Gara per il .