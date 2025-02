Thesocialpost.it - Sanremo 2025, al via la prima serata: la scaletta dei cantanti in gara

Tutto pronto per ladel nuovo, che segna la fine dell’era Amadeus e l’avvento di Carlo Conti. A caratterizzare ladel Festival saranno tante sorprese: l’apertura con l’omaggio a Ezio Bosso sulle note del brano Following a Bird, che il maestro portò all’Ariston nel 2016, rivisitato dall’orchestra guidata da Pinuccio Pirazzoli. E poi Jovanotti con le sue cento batterie, gli amici Gerry Scotti e Antonella Clerici, il messaggio di pace di Noa e Mira Wad che cantano insieme Imagine e i 29 artisti in. E poi i, ovviamente. Quelli insono 29, dopo il ritiro di Emis Killa, e ladovrà avere un ritmo serrato per poter tenere fede al proposito. Dalle prove è emersa una, che potrebbe poi rivelarsi definitiva: ecco l”ordine di esibizioneGaia – Chiamo io chiami tuFrancesco Gabbani – Viva la vitaRkomi – Il ritmo delle coseNoemi – Se t’innamori muoriIrama – LentamenteComaCose – CuoriciniSimone Cristicchi – Quando sarai piccolaMarcella Bella – Pelle diamanteAchille Lauro – Incoscienti giovaniGiorgia – La cura per meWillie Peyote – Grazie ma no grazieRose Villain – FuorileggeShablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parolaOlly – Balorda nostalgiaElodie – Dimenticarsi alle 7Massimo Ranieri – Tra le mani un cuoreTony Effe – Damme ‘na manoSerena Brancale – Anema e coreBrunori Sas – L’albero delle nociModà – Non ti dimenticoClara – FebbreFedez – BattitoLucio Corsi – Volevo essere un duroBresh – La tana del granchioSarah Toscano – AmarcordJoan Thiele – EcoRocco Hunt – Mille vote ancoraFrancesca Michielin – Fango in paradisoThe Kolors – Tu con chi fai l’amoreL'articolo, al via la: ladeiinproviene da The Social Post.