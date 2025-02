Lapresse.it - Sanremo 2025: Al Bano: “Io escluso dal Festival perché non ho l’età”

“Non sono a, lo sanno tutti che non mi hanno voluto anon ho. Per questodico solo: ‘’, ma comunque viva. A Carlo Conti ho mandato tre canzoni, non una. Volevo davvero chiudere la mia carriera da concorrente con, ed era un puro atto d’amore che, ancora una volta, volevo delegare a questo. Con Conti abbiamo avuto un incontro nel suo ufficio, ma non voglio più parlarne. Con tutto il rispetto per le cover, il mio disegno era diverso. Grazie per l’invito, ma ho detto no. Se mi avessero detto Al, quest’anno vogliamo fare altro, avrei capito. È una bugia che non ci riproverò più, ho solo detto di avere la sanremite acuta! Dico solo: Evviva!”Alè stato ospite di Non Stop News su Rtl 102.5, in compagnia di Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro.