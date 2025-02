Sanremo 2025 | 15 brani in gara affidano i diritti alla collecting Soundreef

Leggi su Funweek.it

non è solo la vetrina musicale più importante d’Italia, ma anche il luogo dove si misurano i cambiamenti e le evoluzioni del settore discografico. E proprio in questa cornice,si conferma sempre più protagonista: ben 15inall’edizionedel Festival vedono coinvolti autori, compositori o editori che hanno scelto laper la gestione dei lorod’autore.Un traguardo che segna una crescita costante e significativa. Dal 2017, anno del primo brano rappresentato aè passata a 4 canzoni in, fino ad arrivare a più della metà della lineup del. Un segnale forte del ruolo sempre più rilevante che la società sta assumendo nel panorama musicale italiano.“Questo traguardo è per noi motivo di soddisfazione”, dichiara Davide d’Atri, CEO di