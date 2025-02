Anteprima24.it - ‘Sannitica’, i grillini dell’Alto Tammaro interrogano il ministro delle Infrastrutture e trasporti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo comunicato stampa del Gruppo Territoriale Altodel Movimento 5 stelle, un gruppo al lavoro quotidiano per tentare di risolvere alcuni problemi che sono fastidiosi per la popolazione e per il territorio.“Premesso che:la strada statale 87 “Sannitica”, in particolare il tratto situato nel territorio di Torrecuso (Benevento) al chilometro 82+500, è stata interessata da un fenomeno franoso che da diversi anni compromette la normale circolazione e la sicurezza degli utenti della strada;il dissesto idrogeologico nell’area è stato segnalato per la prima volta nel 2015, e nel febbraio 2016 le forti piogge hanno provocato un significativo smottamento che ha comportato l’interruzione del traffico tra il chilometro 87+250 e il chilometro 82+400;sin dal novembre 2015, il Comune di Torrecuso ha preso parte a tavoli tecnici presso la Prefettura di Benevento per individuare possibili soluzioni per la messa in sicurezza della strada e il contenimento della frana;nel luglio 2021, nel corso di una riunione presieduta dal vicecapo di gabinetto della Prefettura di Benevento, è stato valutato il ripristino provvisorio del doppio senso di marcia, in sostituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per agevolare il traffico nella zona;nel dicembre 2021, sono stati stanziati 2,6 milioni di euro per il risanamento dell’arteria, con una durata dei lavori stimata in 210 giorni, ma ad oggi il problema non risulta risolto;nel luglio 2022, l’ANAS ha provveduto alla rimozione del senso unico alternato sulla strada statale 87, consentendo temporaneamente il doppio senso di marcia in vista del periodo estivo;nel gennaio 2024, il sindaco di Pontelandolfo (Benevento) ha promosso un tavolo tecnico per affrontare nuovamente la questione, evidenziando la necessità di un intervento risolutivo da parte degli enti competenti;nell’agosto 2024, l’ANAS ha ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto interessato dalla frana, con validità fino al 30 novembre 2024, senza tuttavia fornire garanzie su una soluzione definitiva del problema;nonostante gli interventi temporanei, la frana continua a rappresentare un pericolo per la viabilità locale, causando disagi per i residenti e per i numerosi pendolari che percorrono quotidianamente la strada statale,si chiede di sapere:quali iniziative ilin indirizzo intenda adottare per garantire il ripristino definitivo della viabilità sulla strada statale 87 nel tratto interessato dalla frana;se siano previsti ulteriori finanziamenti per la messa in sicurezza della strada e la prevenzione di nuovi eventi franosi;quali siano le tempistiche per l’attuazione degli interventi risolutivi e se sia stata predisposta una pianificazione strutturale per evitare che la situazione si ripresenti in futuro;se intenda avviare un monitoraggio continuo dell’area per prevenire ulteriori rischi per la circolazione e la sicurezza degli utenti della strada”.