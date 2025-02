Anteprima24.it - Sannio Acque, via libera alla gestione pubblico-privata: è caccia al gestore

Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivato il definitivo viadel presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca,forma dimista ‘’ per quanto riguarda il distretto sannita delle. Nonostante i rilievi della Corte dei Conti e le numerose rimostranze con svariate iniziative popolari oltre al ricorso al Tar del Comune di Baselice, la Regione Campania, con decreto del Presidente Giunta n. 12 del 06/02/2025, ha delineato il futuro delladel servizio idrico sannita. Sarà ‘Srl’ a gestire il servizio idrico integrato nella provincia di Benevento, una società che per il 45% sarà composta da un socio privato. La gara da oltre un miliardo di euro riguarderà ladel servizio idrico per i 78 comuni sanniti fino al 2052 (23 comuni Gesesa, 33 comuni Alto Calore e vari comuni che gestiscono direttamente il servizio).