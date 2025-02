Sanità, Schillaci "Sulle liste d'attesa serve collaborazione di tutti"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) –d’attes “ci sono notevoli miglioramenti, ma ancora ci sono tante pratiche che vanno migliorate e la legge lo consente senza bisogno di decreti attuativi che tra l’altro sonoin via di emanazione”. Lo dice il ministro della Salute, Orazio, in un’intervista al Sole 24 Ore.“Penso al Cup unico o al divieto assoluto di chiudere lee le prenotazioni – prosegue -. Per questo c’è bisogno della completa partecipazione di, in particolare delle Regioni”.Quanto alla riforma dei medici di famiglia, il ministro spiega: “Intanto vorrei rassicurare sul fatto che nessuno vuol togliere la libertà al cittadino di scegliersi il proprio medico di famiglia. Però oggi la situazione così com’è non funziona. Lo vediamo dal fatto che sempre meno giovani scelgono di fare il medico di famiglia – prosegue -.