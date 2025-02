Romadailynews.it - Sanita’: al policlinico Gemelli di Roma una mostra di disegni sul Cantico delle Creature

“Canto di colori, luce e speranza” e’ il titolo dellaallestita nella Hall delUniversitario AgostinoIrccs e’ presentata oggi in occasionecelebrazioni per la XXXIII Giornata Mondiale del Malato. Lanasce dall’iniziativa dei docenti della Scuola in Ospedale del, che hanno raccolto idegli alunni frequentanti le sezioni ospedaliere degli istituti scolastici. In particolare le coordinatrici del progetto sono state le docentisezioni ospedaliere del, Chiara Frassinetti coordinatrice della Ic Donati infanzia e primaria, Assunta Fabrizi coordinatrice della, Ic Maffi secondaria di I grado e Daniela Di Fiore docente dell’Iis Carlo Emery. Isono stati pubblicati anche in un calendario che racconta “Il” attraverso gli occhi dei bambini e dei ragazzi ricoverati nei reparti del