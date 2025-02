Lanazione.it - Sanità, al Cto di Careggi la prima sedia a rotelle che permette di giocare a tennis

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 febbraio 2025 - Una, un visore e un campo davirtuale. Con questi tre elementi nasce A.L.I. (Allena L'Imprevedibilità), un progetto innovativo che unisce tecnologia avanzata e fisioterapia per migliorare la mobilità e la coordinazione dei pazienti delle Unita Spinali. L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus, è stata presentata oggi al CTO di Firenze con una dimostrazione pratica del suo funzionamento. Il progetto sfrutta visori VR Meta Quest Pro, una carrozzina sportiva dotata di sensori avanzati e una racchetta interattiva per ricreare un campo davirtuale. L'obiettivo è allenare i pazienti ad affrontare situazioni imprevedibili, stimolando il recupero delle funzioni motorie e cognitive. Grazie al monitoraggio in tempo reale da parte del personale sanitario, ogni sessione di allenamento viene adattata alle esigenze individuali, rendendo l'esperienza altamente personalizzata e motivante.