Sangiustese Giandomenico | Il rammarico? Avere mancato il raddoppio

"Abbiamo disputato un grandissimo primo tempo, ma abbiamo raccolto poco". È l’analisi di Luigi(foto), allenatore della, della sconfitta contro la Maceratese. "Avremmo potuto raddoppiare – aggiunge – e ciò ci avrebbe garantito una maggiore tranquillità. Sapevamo di affrontare una squadra forte, non per niente è in vetta alla classifica, e ci sta che poi possa reagire e venire fuori". Nella ripresa è apparsa unaun po’ in calo rispetto alla prima frazione di gioco, anche se non è affatto semplice tenere certi ritmi. "Non credo che in questo periodo dell’anno una formazione possa finire l’energia dopo un tempo, ma c’è da dire che la Maceratese è cresciuta, che ha inserito giocatori di gamba che ci hanno dato fastidio. Dispiacepreso il gol del pareggio mentre eravamo schierati".