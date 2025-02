Spettacolo.periodicodaily.com - Sandro Di Stefano Protagonista alla 75ª Edizione del Festival di Berlino 2025

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Di, compositore e direttore d’orchestra italiano, è uno degli artisti protagonisti della 75ªdeldi. Diha firmato la colonna sonora del film “Cadet”, diretto dal regista asiatico Adilkhan Yerzhanov, selezionato in concorso per la prestigiosa kermesse cinematografica.DialdiDi, noto compositore e direttore d’orchestra italiano, è uno dei protagonisti della 75ªdeldi. Diha composto la colonna sonora del film “Cadet”, diretto dal regista asiatico Adilkhan Yerzhanov, che è stato selezionato per il concorso di questa prestigiosa manifestazione cinematografica. Il film è stato accolto con entusiasmo dcritica internazionale. Ed è già premiato a Cannes eMostra del Cinema di Venezia.