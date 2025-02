Lanazione.it - San Valentino, torna la cerimonia delle Nozze d’Oro a Palazzo Vecchio

Firenze, 11 febbraio 2025 - Il 14 febbraio, giorno di Sanla tradizionale. Parteciperanno oltre 500 coppie fiorentine che festeggiano nel 2025 i 50 anni di matrimonio. Lasi svolgerà nel Salone dei Cinquecento e, per motivi di capienza, sarà divisa in due turni (ore 10 e ore 16). A tutti gli appuntamenti sarà presente la Sindaca Sara Funaro per fare gli auguri agli sposi. I mediatori di Fondazione Muse interpreteranno i ruoli di Eleonora di Toledo e Cosimo I de’ Medici per un benvenuto speciale agli ospiti. Alla fine dellale coppie potranno farsi una foto sulla Tribuna dell’Udienza e visitare liberamente il museo che quel giorno sarà chiuso al pubblico. Gli sposi riceveranno in omaggio una pergamena raffigurante