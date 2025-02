Ilgiorno.it - San Valentino polare anche in Lombardia? Neve e freddo: cosa dicono le previsioni meteo

Milano, 11 febbraio 2025 – In arrivo sull’Italia la svolta di San. E in? Sulla regione in questi giorni è in corso una perturbazione atlantica, con piovaschi, molte nubi e poco. Giovedì sarà l’ultimo dei tre giorni di stampo autunnale, con gli ombrelli ancora aperti. Ma da San– il 14 febbraio – è in arrivo una svolta sul fronte. Un nucleo di aria freddadirettamente dal Mar Bianco raggiungerà l'Italia: il Mar Bianco si trova nel nord-ovest della Russia e bagna le coste delle regioni di Carelia, Murmansk e di Arcangelo. Da questa zona, attraversando le Repubbliche Baltiche, la Polonia e le regioni alpine, il nucleo gelido entrerà sul Nord-Est italiano per poi scivolare velocemente verso il Centro della nostra penisola, dove sono previste nevicate fino a 400 metri di quota.