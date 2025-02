Veronasera.it - San Valentino nel Veronese: cultura, luminarie ed enogastronomia per gli innamorati

Leggi su Veronasera.it

Cinema, musica ed, dal Lago di Garda all'Est, per un Sanspeciale per chi visita ma anche per chi vive a Verona e in provincia.CINEMA A VERONALa novità proposta quest'anno dal Comune di Verona per la festa degliè pensata per ampliare l'offerta.