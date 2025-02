Lanazione.it - San Valentino, gli appuntamenti da non perdere in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 febbraio 2025 – Celebrare l’amore in tutte le sue forme. Questo l’intento delle iniziative portate avanti da varie città toscane in onore di San, giornata dedicata agli innamorati. Idee regalo originali, soggiorni da sogno ed eventi all’insegna dell’arte e della cultura: ecco una carrellata deglida non. Cosa regalare? Martedì 11 febbraio al Conventino Letterario di Firenze è previsto per le 19 il workshop “Crea il tuo regalo di San”: un’idea creativa e unica per stupire il o la propria partner con un regalo fuori dagli standard tradizionali. Sempre nel capoluogo, Made in Sipario propone una collezione di regali solidali dedicata proprio alla Giornata: fatti a mano e pensati per dare voce alla propria generosità, oltre che per far parte di un progetto nuovo e inclusivo.