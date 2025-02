361magazine.com - San Valentino 2025: gli accessori hot più acquistati dagli italiani

Più spicy che mai, tra conferme e nuove tendenze, ecco i prodotti più amati per accendere la passione! La ricerca di Klarna Sannon è solo cuori e cene a lume di candela, ma anche l’occasione perfetta per riscoprire il piacere, da soli o in coppia.In occasione della giornata più romantica dell’anno, Klarna, il network di pagamenti e shopping basato sull’intelligenza artificiale, ha analizzato i dati del suo Shopping Index per rivelare quali sono i sex toys più.Se alcuni must-have del piacere restano saldi in classifica, come il Satisfyer Pro 2, emergono nuovi trend che strizzano l’occhio alla discrezione, come il mini vibratore a forma di rossetto!Glihot più amatisecondo lo Shopping Index di Klarna. Ecco i best-seller del:– Lubrificante a base d’acqua– Vibratore clitorideo a forma di rossetto– Vibratore Satisfyer Pro 2– Perizoma vibranteE che sia un regalo per il partner o per se stessi, lo shopping online offre infinite possibilità per rendere il giorno più romantico dell’anno.