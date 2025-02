Lopinionista.it - San Valentino 2025: anteprime e sorprese UCI Cinemas

MILANO – Il cinema è un luogo speciale per organizzare una serata indimenticabile, il che lo rende perfetto per il giorno di San. Non è una coincidenza che da UCI, negli ultimi anni, per il giorno di Sansi registrano presenze circa il doppio superiori rispetto alla media dello stesso giorno della settimana.Quest’anno UCIcelebra la festa degli innamorati con grandi nuove uscite ea disposizione a cominciare dall’anteprima di Bridget Jones: Un amore di ragazzo il 14 febbraio, l’attesissimo nuovo episodio della commedia romantica che ha fatto battere milioni di cuori. Captain America: Brave New World in uscita il 12 febbraio, Emilia Perez, film che ha recentemente fatto incetta collezionato ben 13 candidature ai premi Oscar e molto altro ancora.Acquistando il biglietto online per l’anteprima di Bridget Jones: Un amore di ragazzo, in omaggio per tutti una calamita a tema; per Captain America: Brave New World, in omaggio l’artwork del film e per le proiezioni in IMAX in omaggio anche la bag tag da collezione.