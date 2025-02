Ilgiorno.it - San Rocco al Porto: sfondano il guard-rail con il pick-up e volano per metri in un campo

Sanal, 11 febbraio 2025 – Due uomini a bordo di un-up, un 36enne e un ultraottantenne, sono finiti in unsottostante il tratto arginale della via Emilia dopo aver sfondato ildi legno. Il rocambolesco incidente è avvenuto oggi pomeriggio, martedì 11 febbraio, attorno alle 16.15 nel territorio comunale di Sanal, all'altezza dello svincolo per via Alberelle. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo e del comando di Piacenza. I due occupanti, comunque, si possono dire miracolati: il fuoristrada, infatti, dopo aver divelto la palizzata, è precipitato nei terreni sottostanti da un'altezza di diversi, proseguendo la propria corsa nel, ma fermandosi fortunatamente in posizione dritta senza ribaltarsi.