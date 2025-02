Lanazione.it - San Casciano, studentessa investita mentre va a scuola

San(Firenze), 11 febbraio 2025 – Si è chiusa la porta alle spalle e ha attraversato la strada per andare a, ma non si è accorta che in quel momento stava arrivando una macchina alla cui guida c’era un uomo che non è riuscito a evitarla. E’ successo intorno alle 7 di martedì 11 febbraio lungo la via Empolese nel quartiere del Bardella. Nonostante l’ora, c’è chi ha sentito il rumore dell’incidente e, affacciandosi alla finestra, ha notato la ragazza 14enne per terra e lo zaino in mezzo alla strada. L’uomo ala guida si è immediatamente fermato per dare soccorso alla quattordicenne,nel frattempo anche i suoi familiari si sono precipitati in strada. Sul posto è intervenuta l’Ambulanza della Misericordia di SanVal di Pesa “Bravo” con bordo un’infermiera e i volontari che hanno prestato le prime cure alla giovane rimasta sempre vigile rispondendo alle domande dei sanitari.