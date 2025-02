Bergamonews.it - Same, accordo con il colosso americano Agco per la produzione dei trattori Massey Ferguson

Corporation, leader mondiale nella progettazione,e distribuzione di macchine agricole e tecnologie agricole di precisione, e SDF, tra i leader mondiali nelladi, macchine agricole da raccolta,elettrici a guida autonoma e motori diesel, hanno firmato undi fornitura che offrirà agli agricoltori una gamma dinella fascia di potenza medio-bassa.A partire dalla metà del 2025, lo specialista diSDF produrrà per, il marchio di punta di, prodotti con potenza fino a 85 CV destinati alla maggior parte dei mercati globali.“L’approccio ‘Farmer-First’ diè incentrato sulla creazione di un’esperienza sempre eccellente per i nostri agricoltori – ha dichiarato Luis Felli, Senior Vice President e General Manager, di– Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con SDF, un partner che, come noi, pone grande attenzione all’offerta di servizi per gli agricoltori di tutto il mondo.