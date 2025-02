Sam Altman risponde a Elon Musk | Non vendiamo OpenAI ma se vuoi possiamo comprare X

Leggi su Open.online

Offerta rispedita al mittente, divisa per dieci. Così il Ceo diSamha risposto addopo la proposta dell’imprenditore sudafricano di acquistare l’azienda madre di ChatGPT per 97,4 miliardi di dollari. «No grazie, ma seTwitter per 9,74 miliardi», ha ribattuto Altma ironizzando sulla perdita di valore subita dal social che fu dell’uccellino blu da quandol’ha acquistato nell’ottobre del 2022 spendendo 44 miliardi di dollari e ribattezzandolo poi in X. Il capo del Doge non ha ancora ribattuto alla controproposta di, limitandosi a pubblicare un post su X in cui lo definisce Scam(«Fregatura»). February 10, 2025 La risposta di Stroppa: «Sam, hai tradito» A intervenire è stato il referente italiano di, Andrea Stroppa.