Ilfattoquotidiano.it - Sam Altman e la battaglia per OpenAI: “Musk cerca di rallentarci”. Ma ora lui rischia il posto

Lasull’intelligenza artificiale dista mettendo contro – nuovamente – Samed Elon. A colpi di maxi-offerte, rifiuti sdegnati e ironici e contrattacchi, l’amministratore delegato die il numero uno di X si apprestano a dare vita a uno scontro che potrebbe già costare molto caro a uno dei due. Dopo la proposta da 97,4 miliardi di dollari per rilevare la no-profit che controlla, start up a cui fa capo ChatGpt,è tornato ad attaccare: “Stando di. È ovviamente un rivale. Dovrebbe competere con un prodotto migliore invece di usare tattiche e azioni legali”, ha spiegato.Il punto, però, è cheha un problema molto più impellente. Sia che venga accettata o respinta definitivamente, l’offerta dipotrebbe finire per costargli un nuovo allontanamento dalla sua creatura – dopo le caotiche settimane di novembre 2023, in cui fu ‘licenziato’ salvo tornare dopo poco – poiché “” di “costringere” il consiglio dia “rivalutare” la somma da erogare dall’organizzazione no-profit.