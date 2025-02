Lanotiziagiornale.it - Salvini riparte con la corte agli evasori ma è gelo da Fratelli d’Italia sulla rottamazione

Un Consiglio Federale urgente convocato per domani per affrontare “l’emergenza nazionale”. È quello annunciato ieri dal vicepremier Matteo, poco prima di imbarcarsi per Israele. Ma l’emergenza nazionale non riguarda la polveriera mediorientale. E nemmeno i dazi di Donald Trump, che anzi “possono essere un’occasione, uno stimolo per l’Europa. Per fare finalmente l’interesse delle aziende e dei lavoratori europei”. No, l’emergenza per il vice-premier è ladelle cartelle e la pace fiscale.“Milioni di italiani con la cartella esattoriale sul comodino.”“A proposito di fisco, una cosa che sto seguendo personalmente e che anche oggi prima di partire per Israele seguirò è il tema delladelle cartelle esattoriali”, ha solennemente annunciato ieri, visitando il cantiere olimpico di Milano, “Ci sono milioni di italiani che stamattina sono usciti di casa con una cartella esattoriale sul comodino, vorrebbero pagarla ma non sono in condizione di pagarla.