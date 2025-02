Ilgiorno.it - Salva Milano, sì in Comune: Sala (che non c’era) incassa l'ok ma il il voto agita la sinistra

, 11 febbraio 2025 – La partita insul decretol’hanno vinta il sindaco Giuseppe, anche se assente, e il centro, pur tra divisioni, polemiche e contestazioni fuori e dentro Palazzo Marino. La partita in Senato, invece, è ancora tutta da giocare: alcune indiscrezioni non escludono che il Pd possa presentare emendamenti al testo, che dunque dovrebbe tornare alla Camera per una seconda approvazione. Tempi lunghi. Schieramenti alL’ordine del giorno a favore del decretopresentato in Consiglio comunale da Pd, Riformisti e lista, invece, ieri è stato approvato con 22 voti favorevoli e sette contrari, con buona parte dei consiglieri del centrodestra che non ha partecipato al. Il centronon ha votato compatto la proposta contenuta nell’odg, la stessa illustrata dal presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: approvare subito ilal Senato e lavorare subito dopo a una legge quadro sull’urbanistica che superi il provvedimento ponte contenuto nel decreto.