Saltamartini | Il personale va potenziato

Il caso dell’aggressione subita da tre poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, per opera di trentenne ghanese, ha destato indignazione e preoccupazione ovunque. Fenomeni di violenza intollerabili per il vice presidente della Giunta regionale e assessore alla sicurezza pubblica delle Marche, Filippo. Sul grave episodio si sono espresse autorità civili e militari e in particolare i sindacati categoria che continuano a denunciare la mancanza die la necessità di elevare il commissariato di San Benedetto a primo livello che, automaticamente, porterebbe al quasi raddoppio degli agenti, necessari per garantire una maggiore sicurezza ai residenti e ai turisti nei mesi estivi. "Ho scritto una lettera al Ministero dell’Interno per chiedere il potenziamento deldi polizia nei reparti più sguarniti di, specie per la polizia ferroviaria, per evitare il ripetersi di nuove aggressioni ai danni delle Forze dell’Ordine – scrive in una nota l’assessore– in riferimento all’episodio che si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a San Benedetto.