Salerno aggrediti due agenti in carcere

Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è tregua per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari della Campania. Questa volta ad avere la peggio sono state due unità di polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di. Come riferisce Tiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “sembrerebbe che un detenuto portato in infermeria per un malore abbia sferrato un pugno in faccia ad unità di polizia penitenziaria mentre l’altra unità di polizia intervenuta per contenerlo abbia riportato lesioni lievi. Le cause di tale aggressione pare siano riconducibili ad una richiesta di trasferimento del detenuto ad altro istituto”. La sindacalista evidenzia che “ormai le aggressioni al personale sono all’ordine del giorno e il rischio intrinseco in questo lavoro ha abbondantemente superato la soglia della tollerabilità.