Sale giochi controlli sulle distanze

Sul territorio di Cesenatico saranno effettuati dei, per stabilire se lerispettano ledai luoghi sensibili. Ricordiamo che, in base ad una legge regionale, non possono essere attivescommesse eper adulti, ad una distanza inferiore a 500 metri da scuole, centri di aggregazione giovanile, impianti sportivi, palestre ed altri edifici frequentati da minorenni. In base a tale legge, a Cesenatico vennero chiuse una decina discommesse, fra cui alcune presenti in zone centrali come viale Roma, il lungomare viale Carducci, viale dei Mille e viale Torino; inoltre diverse ricevitorie e tabaccherie furono obbligate ad eliminare le Videolottery. Il Consiglio di Stato ha deciso che un esperto del Politecnico di Milano debba effettuare entro 120 giorni delle verifiche sulla distanza di diversedi Cesenatico dai luoghi sensibili.