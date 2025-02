Lapresse.it - Salario minimo, la Spagna lo aumenta: a che punto siamo negli altri Paesi Ue

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha deciso dire nuovamente ilinterprofessionale (Smi) portandolo per quest’anno a 1.184 euro mensili in 14 pagamenti. Si tratta di un incremento del 4,4% pari a 50 euro al mese in più, ovvero a 700 euro in più in un anno. Secondo i calcoli del governo la misura andrà a beneficio di circa 2,4 milioni di lavoratori di cui il 65,8% sono donne e il 26,8% sono giovani. Indal 2018 ilto del 61%. Se consideriamo ieuropei in cui si applica il, in termini sia di valore assoluto che proporzionato ai prezzi, lasi colloca in una fascia intermedia. In termini assoluti ilè più alto in Lussemburgo mentre per potere d’acquisto il più alto è in Germania.CinqueUe su 27 non hanno ilCinquenell’Ue su 27 non hanno introdotto il