Ilpescara.it - Safer Internet Day: eventi a distanza con le scuole abruzzesi. Ecco come difendersi dagli attacchi informatici

Leggi su Ilpescara.it

Si celebra martedì 11 febbraio in oltre 100 nazioni la ventunesima edizione delDay, la Giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Poste Italiane fornisce ai cittadinigli strumenti per operare in sicurezza sul web.