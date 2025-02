Puntomagazine.it - Safer Internet Day 2025: UNICEF lancia iniziative per la sicurezza online e contro lo “sharenting”

ti una serie di: Consigli ai genitori sulla privacydei propri figli, Guida per operatori per app PlaySafe, sondaggio su U-Report Italia.11 febbraio– In occasione delDay (oggi) l’una serie diper sottolineare l’importanza dellain rete: i consigli rivolti ai genitori sulla privacydei propri figli; la Guida per operatori ed educatori per l’app PlaySafe; il sondaggio per i giovani dedicato al tema dellain rete su U-Report Italia. Particolare attenzione viene posta sul tema dello “”, pubblicarecontenuti che ritraggono i propri figli: “Gestire la genitorialità nell’era digitale non è un compito facile. Molti genitori desiderano condividere con familiari e amici i momenti più gioiosi, per questo spesso scelgono di ‘postare’ o inviare foto che ritraggono i loro figli.