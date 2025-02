Ilrestodelcarlino.it - Sacconi: "Ora bisogna passare alla fase 2"

L’incontro di ieri al Ministero non era apertopartecipazione dei sindaci dei Comuni interessati, ma il primo cittadino comunanzese Domenicoha mantenuto, per tutto il pomeriggio, un filo diretto con i sindacati per sapere come stavano andando le cose. "Non mi sembra ci siano state particolari sorprese – ammette–, ma sono soddisfatto perché l’azienda ha confermato il cambiamento di strategia per quanto concerne la nostra fabbrica di Villa Pera. Non ci sarà alcuna chiusura e questa è la cosa più importante. Però oradue’, ovvero occorre prevedere degli investimenti altrimenti tra pochi anni si tornerà di nuovo a rivivere una situazione simile. La trattativa è lunga e delicata, non possiamo pretendere che tutto venga definito in tempi rapidi. A mio avviso sarà cruciale il prossimo incontro, quello del 24 febbraio.