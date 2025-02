Ilnapolista.it - Sacchi: «Un errore non sostituire Kvara? Il mio Milan dello scudetto giocò quasi sempre senza Van Basten»

L’ex tecnico Arrigoha parlato in un’intervista alla GazzettaSport della lottatra Napoli e Inter.: «Unnon? Il mioVan»L’impressione è che il gruppo nerazzurro sia superiore a livello di individualità. Giusto?«Sicuramente i nerazzurri hanno una rosa più numerosa e di qualità eccelsa. Ci sono giocatori di esperienza internazionale, che hanno notevoli valori tecnici. Ho ammirato, e continuo ad ammirare, il lavoro di Simone Inzaghi che ha intrapreso un percorso di crescita. Quando guardo l’Inter mi accorgo che tutti sanno che cosa devono fare, hanno lo spartito stampato in testa e raramente se lo dimenticano. Può capitare qualche scivolone, come a Firenze la settimana scorsa, ma nel complesso stiamo parlando di una squadra che ha una grande continuità di rendimento».