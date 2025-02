Internews24.com - Sacchi dichiara: «Scudetto? Vi dico quando l’Inter raggiungerà il suo massimo. Il giocatore più rappresentativo? Ecco chi è»

di Redazione, l’ex allenatore ha parlato del testa a testa per lotra Napoli e Inter: lezioniVincitore del campionato di Serie A nel 1988 con il Milan, in cui ha battuto proprio il Napoli in un serrato finale, Arrigoesprime oggi la sua opinione sul duello attuale tra i partenopei e i milanesi. Qui di seguito il suo commento rilasciato a La Gazzetta dello Sport.SULPIU’– «Mi piace molto il modo di giocare di Lautaro. É un attaccante che partecipa alla manovra, che sa dettare i tempi di uscita del pallone dalla fase difensiva. Apre spazi e attacca con decisione sia al centro sia sulle fasce. E poi in area si fa rispettare. Credo che rappresenti alla perfezione lo stile di questa Inter».SULLA CONDIZIONE DEL– «É possibile, anche se non bisogna dimenticare che la Fiorentina, anche ieri sera a San Siro, è stata un’avversaria tosta.