Biccy.it - Sabrina Ferilli rompe il silenzio sul gossip di Corona: la sua reazione

Fabrizionel suo ultimo podcast oltre ad aver citato Fedez, Chiara Ferragni, Achille Lauro, Naska e Belen Rodriguez, ha parlato anche di. L’ha citata sul finale solo per “vendicarsi” di una risposta che lei ha dato ad Achille Lauro quando quest’ultimo, commentando, ha detto: “in questo momento così bello, cerco di lasciare ila chi ha solo questo per esistere, si parla della violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso“.Fabrizio, riprendendo proprio quella risposta (nel dettaglioaveva messo ad Achille Lauro delle emoji che applaudivano), ha commentato: “Laparla di violenza ma laquando andava con un uomo sposato, non faceva violenza all’altra donna? E non faceva violenza a Ilary Blasi quando a casa di Lele Mora – lei fidanzata, lui sposato – venivano di nascosto? Ero io ad aprire la porta.