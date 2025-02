Uominiedonnenews.it - Sabrina Ferilli, Marito: Ecco Chi E’ Flavio Cattaneo!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Scopri la storia d’amore dicon, imprenditore e AD di Enel, e il loro matrimonio segreto a Parigi. Chi è e che lavoro fa lui?, celebre per la sua carriera cinematografica e televisiva, è legata sentimentalmente da oltre un decennio all’imprenditore, con cui è sposata dal 2011. La loro relazione si distingue per discrezione e solidità, lontana dai riflettori del gossip. Non hanno figli, anche seha in passato espresso il desiderio di maternità e ha tentato senza successo di adottare un bambino nel 2005.In una passata intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha raccontato di credere nelle storie d’amore nate in età più matura, ritenendo che siano caratterizzate da una maggiore consapevolezza e stabilità rispetto a quelle giovanili.