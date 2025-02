Donnapop.it - Sabrina Ferilli amante di Totti mentre era sposato con Ilary Blasi? Scoppia il gossip: ecco dove si vedevano di nascosto

Perché si parla dicome la presuntadi Francescoera ancoracon? La risposta è semplice: Fabrizio Corona.L’ex Re dei Paparazzi, nelle ultime ore, ha condiviso via YouTube un altro video in cui si parla di Chiara Ferragni e Fedez e – in particolare – dei tradimenti che lei avrebbe messo in atto contro l’ex marito. Nello specifico vengono fatti i nomi di Achille Lauro e Naska, ma non solo. Nella seconda parte del video – a pagamento per gli abbonati – Corona cita anche.Ma cosa c’entrano in questa storia? I nomi degli interessati sono stati fatti per vendetta nei confronti dell’attrice romana. Perché? Come sappiamo, dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Achille Lauro, quest’ultimo – durante la conferenza stampa di Sanremo – è stato incalzato sul tema dai giornalisti presenti.