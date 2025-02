Juventusnews24.com - Sabatini avverte l’Inter: «Non tutti stanno benissimo. Con la Juventus c’è una piccola differenza in vista del big match»

di RedazioneNews24indella sfida con lain programma questo fine settimana: ecco che cosa ha dettoSandro, a calciomercato.com, ha così commentato la situazione delindel bigcon lain programma domenica sera.IL COMMENTO – «ha giocato un primo tempo vigoroso, magari un po’ disordinato ma molto più convinto rispetto a giovedì scorso. C’era voglia di rivincita e si vedeva. Si è visto lungo tutta la partita. Pero si vede anche che non. Thuram esce dopo un po’. Calhanoglu dopo 45 minuti. Altri sono opachi rispetto ai bagliori del 2024. Inzaghi può rimediare dosando riposi e turn-over, ma non sarà scontato trovare la soluzione perfetta. Indel “Derby d’Italia, laavrà solo un giorno in meno di riposo.