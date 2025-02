Lapresse.it - Ryanair, la campagna fa discutere: ministro vestito da pagliaccio

Non si ferma lo scontro tra la low coste il governo spagnolo. La compagnia aerea ha lanciato oggi unapubblicitaria destinata a scatenare polemiche, in cui ildei Consumi, Pablo Bustinduy, del partito Sumar, appareda.Il ceo di: “Bustinduy pazzo comunista”Nei giorni scorsi il ceo di, Michael O’Leary, aveva definito Bustinduy un “pazzo comunista” dopo che il ministero iberico ha inflitto multe da 179 milioni di euro a cinque low cost, inclusa, per pratiche “abusive” tra cui il pagamento di un supplemento per il bagaglio a mano.ha lanciato oggi in Spagna un’offerta con 179.000 posti a 19,99 euro con lo slogan “Prenota prezzi folli, prima che ilaumenti i prezzi”. Sotto appare l’immagine delcon parrucca arcobaleno e naso rosso.